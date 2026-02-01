Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10'u terör örgütü üyesi 18 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli merkezli iki ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 10'u terör örgütü üyesi 18 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 12:11 Güncelleme: 01.02.2026 - 12:11
        Kırklareli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10'u terör örgütü üyesi 18 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli merkezli iki ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 10'u terör örgütü üyesi 18 şüpheli tutuklandı.

        Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Kırklareli'ne terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK üyelerinin de aralarında bulunduğu düzensiz göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tespit edilen şüphelilere yönelik yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip yapıldı.

        Kırklareli ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, FETÖ/PYD'ye üye olma suçundan aranan 9, PKK/KCK'ye üye olma suçundan aranan 1, düzensiz göçmenleri ve aranması olan şüphelileri Kırklareli'nde sınır bölgelerine götürerek kaçmalarına olanak sağlayan 8 zanlı gözaltına alındı.

        Ayrıca operasyonda farklı uyruklardan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

        Evlerde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 1 çakar lamba, 2 silah ile kaçakçılıkta kullanıldığı tespit edilen 4 otomobile el konuldu.

        Gözaltına alınan 18 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

