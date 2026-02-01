Trakya'dan aralık ayında 304 milyon 725 bin dolarlık ihracat yapıldı

Trakya'dan 2025 yılı aralık ayında 304 milyon 725 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, Trakya’yı oluşturan iller arasında en fazla ihracat 270 milyon 376 bin dolar ile Tekirdağ'dan yapıldı.



Kırklareli 21 milyon 754 bin dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alırken, Edirne ise 12 milyon 595 bin dolarlık ihracatla üçüncü oldu.



Aynı dönemde Trakya'dan toplam 339 milyon 23 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi.



İthalatta Tekirdağ 294 milyon 176 bin dolar ile ilk sırada yer aldı. Kırklareli'nden 17 milyon 584 bin dolar, Edirne'den ise 27 milyon 263 bin dolar tutarında ithalat yapıldı.

