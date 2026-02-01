Habertürk
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, köy ziyaretlerine devam ediyor.

        Giriş: 01.02.2026 - 11:13 Güncelleme: 01.02.2026 - 11:13
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, köy ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaymakam Özderin, Cevizköy'ü ziyaret ederek köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Özderin, isteklerini dinledi.

        Özderin, daha sonra köyde devam eden ve tamamlanan yatırımları inceledi.

        - "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi

        Pınarhisar ilçesinde "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.

        100. Yıl Camisi'nde düzenlenen programda sabah namazı sonrası Yasin-i Şerif okunarak, tesbihat yapıldı.

        İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar, namazın ardından vaaz vererek vatandaşlarla sohbet etti.

        Etkinliği her hafta düzenlediklerini belirten Uluçınar, "Her hafta farklı bir camide sabah namazı buluşması etkinliklerimiz devam ediyor. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin de katıldığı programda, vatandaşlara çorba ikram edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

