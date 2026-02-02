Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

        –Kırklareli'nde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 07:51 Güncelleme: 02.02.2026 - 07:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Kırklareli’nde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle kent merkezinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

        İl genelinde taşımalı eğitime de bir gün süreyle ara verildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, gazi ve malul gaziler ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

        Açıklamada, hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentin yüksek kesimlerindeki kar yağışının akşam saatlerinde etkisini yitirmesinin beklendiği kaydedildi.

        Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde de eğitime ara verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        52 sarı, 1 turuncu alarm! Sağanak, kar yağışı ve fırtına
        52 sarı, 1 turuncu alarm! Sağanak, kar yağışı ve fırtına
        Polis yetersiz kaldı komando geldi! 2. raund: 11 yaralı!
        Polis yetersiz kaldı komando geldi! 2. raund: 11 yaralı!
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı
        Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti!
        Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti!
        Müstakil evde yangın çıktı; 26 kedi öldü!
        Müstakil evde yangın çıktı; 26 kedi öldü!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Al-Ittihad, Nesyri'yi transfer listesine aldı!
        Al-Ittihad, Nesyri'yi transfer listesine aldı!
        Ağır bilanço! İki kazada 17 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 17 can kaybı var!
        Fenerbahçe, Cherif'i resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Cherif'i resmen açıkladı!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Okan Buruk'tan Icardi ve transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi ve transfer açıklaması!
        Galatasaray ligde dört dörtlük!
        Galatasaray ligde dört dörtlük!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        "Güç dengesi farklı olan iki takım!"
        "Güç dengesi farklı olan iki takım!"
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"

        Benzer Haberler

        Kırklareli merkez, Kofçaz, Demirköy ve Vize'de eğitime 1 gün ara verildi
        Kırklareli merkez, Kofçaz, Demirköy ve Vize'de eğitime 1 gün ara verildi
        Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime ara verildi
        Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime ara verildi
        Kırklareli Valisi Turan'dan eğitim öğretim yılı mesajı
        Kırklareli Valisi Turan'dan eğitim öğretim yılı mesajı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10'u terör örgütü üyes...
        Kırklareli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10'u terör örgütü üyes...
        Trakya'dan aralık ayında 304 milyon 725 bin dolarlık ihracat yapıldı
        Trakya'dan aralık ayında 304 milyon 725 bin dolarlık ihracat yapıldı