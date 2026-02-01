Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 15:19 Güncelleme: 01.02.2026 - 15:19
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, nişasta bazlı şeker üreten işletmeleri denetledi.

        Denetimlerde ürünlerin üretim ve paketleme bölümleri incelendi.

        Ayrıca hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.

        - Dini bilgiler yarışması yapıldı

        Vize Müftülüğünce dini bilgiler yarışması düzenlendi.

        Vize Müftüsü Mustafa Ekin, İlçe Vaizi Tahir Burak Albayrak, Gençlik koordinatörü Mahmut Yılmaz'ın da takip ettiği etkinlikte, yarıyıl tatili kampına katılan öğrenciler yarıştı.

        Öğrenciler 25 soruyu doğru yanıtlayan Miraç Gönen birinci, Eymen ve Egemen Çevrim kardeşler ikinci, Gürbüz ve Göktuğ Çelik kardeşler ise üçüncü oldu.

        Müftü Ekin, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

