Kırklareli'nde sağanak ve dolu etkili oldu
Kırklareli'nde etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak, zaman zaman şiddetini artırdı, kısa süreli dolu da yağdı.
Yaklaşık 10 dakika süren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı kavşaklarda önlem aldı.
Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, yağışın yarın akşama kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.
