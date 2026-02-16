Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde film müzikleri konseri düzenlendi.

        Giriş: 16.02.2026 - 16:19 Güncelleme: 16.02.2026 - 16:19
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde film müzikleri konseri düzenlendi.

        Kırklareli Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen "Beyazperdenin Unutulmaz Melodileri" konserinde, müzisyen Can Tutuğ, Saygın Tekergölü ve Tolga Şişko sahne aldı.

        Konserde, Yeşilçam sinemasının müzikleri seslendirildi. Konserin ardından müzisyenlere çiçek takdim edildi.

        - Çocuk parklarında bakım ve onarım yapılacak

        Lüleburgaz'da çocuk parklarında bakım ve onarım çalışması yapılacak.

        Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede çocuk parklarının daha modern, güvenli ve konforlu hale dönüştürüleceği bildirildi.

        İçedeki 8 çocuk parkındaki oyun grupları ve fitness aletlerinin yıprandığı ve hasar gördüğünün tespit edildiği, oyun gruplarının yenileriyle değiştirileceği ve bakımlarının yapılacağı belirtildi.

