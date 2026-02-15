Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, aile ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 15:09 Güncelleme: 15.02.2026 - 15:09
        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, aile ziyaretlerine devam ediyor.

        Özderin, Aile Yılı kapsamında Yenice köyünde 4 aileyi evlerinde ziyaret etti.

        Aile bireyleriyle sohbet eden Özderin, istekleri dinledi.

        Her fırsatta aile ziyaretleri yaptığını ifade eden Özderin, vatandaşların her zaman yanlarında olmaya özen gösterdiklerini kaydetti.

        - Yağmur suyu hatları temizlendi

        Pınarhisar'da yağmur suyu hatları temizlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, su ve kanalizasyon işleri müdürlüğü ekipleri ilçede yağmur suyu hatlarında çalışma yürüttü.

        Ekipler bazı bölgelerde yağmur suyu kanalları ile mazgallarda tıkanmaları açarak hattı temizledi.

        Temizlik çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

