Pınarhisar'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Pınarhisar ilçesinde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Pınarhisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce, Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen tatbikatta öğrenciler deprem ve yangın anında yapılması gereken işlemler hakkında bilgilendirildi. Daha sonra senaryo gereği deprem alarmı verildi. Öğrenciler "çök–kapan–tutun" uygulamasını gerçekleştirdi. Bina tahliye edilirken, öğrencilere yangına müdahale yöntemleri anlatıldı.

