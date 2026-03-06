Alkol bağımlılığını YEDAM'ın desteğiyle yendi

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli’nde yaklaşık 25 yıl alkol kullanan 49 yaşındaki H.K, Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) desteğiyle bağımlılığını yendi.



Özel sektörde çalışan H.K, 1997 yılında arkadaş ortamında alkol kullanmaya başladı.



Alkol kullanımının artmasıyla önce işini, sonra da ailesini kaybeden H.K, bir süre metruk binalarda yaşadı.



Kızının "Babamın beni sarhoşken gelip görmesini istemiyorum." sözünden etkilenen H.K, dayısının önerisiyle Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne başvurdu.



H.K, 2023 yılında Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) tedavi görmeye başladı.



Tedavi sürecinin ardından yeni bir yaşam sürmeye başlayan H.K, ailesiyle bir araya gelerek iş hayatına döndü.



Yeşilayın desteğiyle hayatında yeni sayfa açan H.K, işine ve ailesine sarılarak bağımlılık sürecinde yaşadığı kayıpları telafi etmeye çalışıyor.



- "İnsan ne kaybettiğini göremiyor"



H.K, AA muhabirine bağımlılığın her türlüsünün kötü olduğunu söyledi.



Uzun yıllar alkol kullandığını ve hayatının bir bölümünü bağımlı geçirdiğini anlatan H.K, bu nedenle sahip olduğu birçok şeyi kaybettiğini dile getirdi.



Alkol sebebiyle iş hayatının sona erdiğini ve ailesinden ayrıldığını belirten H.K, şöyle konuştu:



"Maddi manevi her türlü zararı gördüm. Büyük bir pişmanlığım var. İlk zamanlarda ne yaptığımın farkında değildim. Kullanım sürecinde hiçbir şeyin farkında olmuyorsunuz, kaybettiklerinizi dahi göremiyorsunuz çünkü sürekli alkol, para bulmak ve yalanlarla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. İnsan ne kaybettiğini göremiyor."



Alkol kullandığı dönemde aşırı kilo kaybı, halsizlik ve bilinç kaybı yaşadığını anlatan H.K, kızının "Babamın beni sarhoşken gelip görmesini istemiyorum." demesi üzerine tedavi olmaya karar verdiğini söyledi.



Dayısının desteğiyle YEDAM ile tanıştığını belirten H.K, Bursa Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) tedavi sürecine başladığını ifade etti.



H.K, şunları kaydetti:



"AMATEM'de ayık kaldığım her gün hayattan daha fazla zevk almaya başladım. Çocuklarıma olan özlemim içimde büyüyordu ama onların karşısına dimdik çıkacağımı düşünmek bana güç verdi. Bu yüzden tedavime tam odaklandım. 'Alkolü bırakacağım ama tedaviyi bırakmayacağım.' dedim. Orada hocalarım ve psikologlarım bizimle çok yakından ilgilendi. YEDAM'da olduğu gibi oradaki hocalarımız da insanın ne kadar değerli olduğunu hissettiriyor."



Tedavi sürecinin ardından kilo almaya başladığını ve öz güveninin yerine geldiğini anlatan H.K, vücut direncinin de yıllar öncesine döndüğünü hissettiğini ifade etti.



- "YEDAM'la başladı bütün serüvenim"



H.K, tedavi sürecinin ardından eşiyle barışarak yeniden ailesine kavuştuğunu belirtti.



YEDAM ile tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini vurgulayan H.K, "YEDAM sayesinde tedavi sürecine girdim. Benim bütün serüvenim YEDAM’la başladı." dedi.



YEDAM ile tanışana kadar bağımlılığının farkında bile olmadığını dile getiren H.K, şöyle devam etti:



"Son zamanlarımı hatırladıkça titreme, terleme ve çarpıntılar yaşadığımı fark ettim. Kendime gelebilmek için mutlaka alkol kullanmam gerekiyordu. Sabah alkol almadan çorba ya da çay dahi içemiyordum. İnsanların içine çıkamıyordum utanmaktan. Selam verenler oluyordu ama eski samimiyet yoktu. Bu yüzden insanların bakışlarından kaçmaya başladım ve kendimi toplumdan soyutladım."



Bağımlılığın insanı farkında olmadan birçok yanlış davranışa sürüklediğini anlatan H.K, "İnsan, yapmayacağı şeyleri çok kolay yapabiliyor. Şimdi düşündüğümde ‘Ben bunları nasıl yapmışım?’ diyorum. Bağımlılık, insanın kişiliğini de alıyor. Toplum içindeki saygınlığını, kariyerini kaybedebiliyorsun. Mesela 40 yılda yaptığın kariyeri birkaç ayda kaybedebilirsin." ifadelerini kullandı.



H.K, tedavi sürecinin ardından yeni bir hayat sürdüğü için çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

