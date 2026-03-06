Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde Hastalıklardan Ari İşletme Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde Hastalıklardan Ari İşletme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 15:39
        Kırklareli'nde Hastalıklardan Ari İşletme Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde Hastalıklardan Ari İşletme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Sezai Cibelik başkanlığında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Ardından hastalıklardan ari işletme yetkililerinin talepleri dinlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, kentin hastalıktan ari işletme sayısı bakımından Türkiye'de ilk sırada olduğunu söyledi.

        Kırklareli'nin tarım ve hayvancılıkta son yıllarda ön plana çıktığını vurgulayan Karaca, "İlimiz özellikle süt sığırcılığı yönünden en yüksek verime sahip. Hastalıktan ari işletme sayısı bakımından Türkiye'de birinci sıradağız. Çok güzel işletmelerimiz var." dedi.









