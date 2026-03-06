Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu toplandı

        Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 11:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu toplandı

        Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

        Ayrıca toplantıda, spor organizasyonlarının güvenli, huzurlu ve düzenli bir ortamda gerçekleştirilmesine yönelik alınacak tedbirler değerlendirildi.

        Vali Turan, yaptığı konuşmada, sporun yalnızca bir rekabet alanı değil, aynı zamanda gençleri bir araya getiren, kardeşlik ve centilmenlik duygularını güçlendiren önemli bir sosyal alan olduğunu söyledi.

        Sporun güven, centilmenlik ve kardeşlik ruhu içerisinde yaşatılması ve tüm müsabakaların örnek bir organizasyon anlayışıyla gerçekleştirilmesi için ilgili tüm kurumların kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini ifade eden Turan, kentin adını spor alanındaki başarılarla duyurmak istediklerini kaydetti.

        Toplantıya kurul üyesi kurum müdürleri ile bazı kulüp başkanları katıldı.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Teminatlar geri çekildi
        Teminatlar geri çekildi
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırılıyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırılıyor
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Vicdanıyla hesaplaşıyor
        Vicdanıyla hesaplaşıyor

        Benzer Haberler

        Alkol bağımlılığını YEDAM'ın desteğiyle yendi
        Alkol bağımlılığını YEDAM'ın desteğiyle yendi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli Valisi Turan, koruyucu ailelerle iftarda buluştu
        Kırklareli Valisi Turan, koruyucu ailelerle iftarda buluştu
        Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Kırklareli'nde geçen ay göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 28 za...
        Kırklareli'nde geçen ay göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 28 za...