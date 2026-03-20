Kırklareli'nde Ramazan Bayramı'nda 2 bin 194 polis ve jandarma görev yapıyor.





Valilikten yapılan açıklamaya göre, bayramda huzur ve güven ortamının bozulmaması ve vatandaşların güzel bir bayram geçirmesi için tedbirler arttırıldı.



İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bayram Sensiz Olmaz" kampanyasına dikkat çekilen açıklamada, trafik denetimlerinin temel amacının cezalandırmak değil, hayat korumak olduğu belirtildi.



Sürücülere, emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uyum ve yorgun araç kullanmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.



Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı 2 bin 194 personelle görev yapıyor



Güvenlik güçlerinin yanı sıra, AFAD, UMKE, 112 Acil Çağrı Merkezi, belediye, kızılay, karayolları ve TREDAŞ ekipleri de görev yapacak.



​​​​​​​

