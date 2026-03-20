Trakya'da bayram namazı kılındı

Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar Trakya genelinde camileri doldurdu.





Edirne’de vatandaşlar, başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri olmak üzere kentteki camilerde saf tuttu.





Yaklaşık 4 yıl süren restorasyonun ardından ibadete açılan Selimiye Camisi, bayram namazı için en çok ilgi gören camilerin başında yer aldı.





Selimiye Camisi'nde namazın ardından hutbe irad edildi, Türkiye ve tüm İslam alemi için dua edildi.





Edirne Valisi Yunus Sezer ile protokol üyeleri, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.





- Kırklareli ve Tekirdağ





Kırklareli'nde de vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu.





Hızırbey Camisi'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar saf tutarken, yoğunluk nedeniyle bazı kişiler namazını cami avlusunda eda etti.





Kırklareli Müftü Vekili Nurettin Güneş, Ramazan Bayramı’na ilişkin vaaz verdi.





Hutbe ve duanın ardından bayram namazı kılındı.





Namaz sonrası Kırklareli Valisi Uğur Turan, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar bayramlaştı.





Tekirdağ'da da bayram namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.





Vatandaşlar, bayram namazını Rüstem Paşa Camisi’nde kılmak için sabahın erken saatlerinde camiye geldi.



