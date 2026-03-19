        Kırklareli'nde asırlık bayram geleneği yaşatılıyor

        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde asırlık Balkan geleneği "sepetle şeker toplama" etkinliği düzenlendi.

        Ramazan Bayramı dolayısıyla Sütlüce köyünde düzenlenen etkinlikte aileler ve çocukları köy meydanında toplandı.

        Bayramlaşma töreninin ardından, çocuklar kollarına taktıkları sepetlerle sıraya girdi.

        Vatandaşlar, bayramlaştıkları çocukların sepetine şeker bıraktı.

        Köy sakinlerinden 74 yaşındaki Esme Körbekiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukken şeker topladığı köy meydanında yıllardır çocuklara şeker dağıttığını söyledi.

        Geleneğin çok eski olduğunu ifade eden Körbekiroğlu, bayramlarda köyde ayrı bir heyecan olduğunu kaydetti.

        Yıllardır köy meydanında çocukların ellerinde sepetlerle büyüklerinden şeker topladığını anlatan Körbekiroğlu, "Allah kabul etsin, çok güzel oluyor. Burada çocukluğumuzu hatırlıyoruz. Şekerlerimizi aldık, çocuklara dağıtacağız birer birer. Çocukların gönlü olsun, çocuklarımız mutlu olsun." dedi.

        - "Kültürümüz 100 yıldır devam ediyor"

        Köy sakinlerinden Şuayip Akkır ise Balkan geleneklerine sahip çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Bu geleneği gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini dile getiren Akkır, "Bizim bu kültürümüz 100 yıldır devam ediyor. Her bayram bu etkinliğimizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

        Gençlerden Zeynep Tunçbilek de her yıl olduğu gibi bayram heyecanının erken başladığını kaydetti.

        Sadece çocuklar değil herkesin eğlendiğini anlatan Tunçbilek, "Ben doğduğumdan beri, bebeklik fotoğraflarımda dahi şeker toplarken var. Küçükken şeker topluyordum, şu an şeker dağıtıyorum." dedi.

        Doğukan Akkır da Lüleburgaz'da yaşadığını ancak geleneklerine sahip çıkmak için köye geldiğini anlattı.

