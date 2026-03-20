Kırklareli Valisi Turan'dan bayram mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Turan, mesajında, bayramların sevinç, mutluluk, sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendiren özel ve güzel günler olduğunu belirtti.



Ramazan Bayramı'na ulaşmanın heyecanı ve mutluluğunun yaşandığını ifade eden Turan, ramazan ayında rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin en yoğun duygularla yaşandığını kaydetti.



Bayramların gönüllerin birbirine yaklaştığı, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi, saygı ve hoşgörünün hayat bulduğu müstesna zamanlar olduğunu belirten Turan, mesajında şunları kaydetti:



"Toplumsal dayanışmanın güç kazandığı, paylaşmanın bereketinin çoğaldığı, büyüklerimizin hayır dualarıyla, çocuklarımızın neşesiyle anlam bulan bu kıymetli günler, millet olarak sahip olduğumuz köklü değerlerin en güçlü şekilde tezahür ettiği özel anlardır. Ramazan ayı boyunca sabırla, şükürle ve yardımlaşma ruhuyla pekiştirdiğimiz manevi kazanımların, bayram vesilesiyle hayatımızın her anına yansıması en büyük temennimizdir. Bayramlar aynı zamanda ihtiyaç sahiplerini hatırlamanın, yalnız gönüllere umut olmanın ve gönül köprülerini yeniden inşa etmenin en anlamlı fırsatıdır."



Turan, Ramazan Bayramı'nın huzur içinde geçirilmesi için ilgili kurumlar tarafından gerekli tüm önlemlerin alındığını bildirdi.



Bayram tatili süresince trafik kontrollerinin de hassasiyetle yürütüleceğini ifade eden Turan, "Bayramımızın tadının kaçmaması için trafikte azami dikkat göstermenizi, trafik kurallarına riayet etmenizi önemle ve özellikle istirham ediyorum." ifadelerine yer verdi.













