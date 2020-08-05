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Martı ve karabatak avlayan 3 kişiye 11 bin TL ceza

DHA

Martı ve karabatak avlayan 3 kişiye 11 bin TL ceza


KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesinde tüfekle martı ve karabatak avladığı tespit edilen 3 kişiye, 10 bin 929 TL idari para cezası uygulandı.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı İğneada beldesinde kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleriyle birlikte bölgede araştırma yaptı. Kaçak avlandığı tespit edilen 3 kişi, vurduğu 3 martı ve 2 karabatak cinsi kuşla yakalandı. Ekipler, kuşlar ile 3 av tüfeğine el koydu. Şüpheliler, kaçak avcılık yaptıkları, ekosistemde tahribat ve eksiltme meydana getirdikleri gerekçesiyle toplam 10 bin 929 TL idari para cezası kesilerek, serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Ünsal YÜCEL
2020-08-05 12:22:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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