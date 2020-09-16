Lüleburgaz'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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Uğurcan KARAOĞLU/ LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 00.30 sıralarında Lüleburgaz-Umurca köyü yolunda meydana geldi. Umurca köyünden, Lüleburgaz yönüne giden Recep Çavga (21) yönetimindeki 59 KA 123 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa K. (26) idaresindeki 59 KA 123 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 59 KA 123 plakalı otomobilin sürücüsü Recep Çavga olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan eşi Aytül Ç. ile 59 KA 123 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa K. ve araçta bulunan Muzaffer E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan Aytül Ç. ve Mustafa K.'nin hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi. Recep Çavga'nın cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından koruyucu tulum giyen ekip tarafından hastane morguna konuldu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU

2020-09-16 13:35:51



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