Kırklareli’nde 5 köy ve 1 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak

Kırklareli’nde 5 köy ve 1 ilçede 7 Ağustos Cumartesi günü 7 saat elektrik kesintisi uygulanacak.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, “Bakım, onarım ve yatırım faaliyetleri kapsamında Çavuşköy, Sorular, Develi, Pazarlı ve Evrencik köyleri ile Vize ilçesi Fevzi Çakmak, Sağlık ve Yeni Cami Mahallelerine 7 Ağustos Cumartesi günü bir süre enerji verilemeyecek” denildi.
Söz konusu kesintilerin 10.0017.00 saatlerinde arasında uygulanacağı belirtilen açıklamada kesinti sebebiyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbirli olması istendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.