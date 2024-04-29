Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 tutuklama

        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 tutuklama

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. Kargo aracı görünümlü minibüsle göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 19 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 09:18 Güncelleme: 29.04.2024 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göçmen kaçakçılarına operasyon: 17 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

        Kargo aracı görünümlü kamyonetle göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi.

        Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 17'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        25 Nisan Perşembe günü düzenlenen operasyonda kovalamaca sonucu 10 araçta 21 düzensiz göçmen yakalanmış, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Operasyonda aralarında bir kargo aracının logolarının yapıştırıldığı minibüsün de olduğu 10 araca el konulmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #göçmen kaçakçılığı
        #operasyon
        #KIRKLARELİ
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski nişanlısını öldürüp müebbet almıştı! Sıcak gelişme!
        Eski nişanlısını öldürüp müebbet almıştı! Sıcak gelişme!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Sağanak, çöl tozu ve fırtına uyarısı
        Sağanak, çöl tozu ve fırtına uyarısı
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        Eşi ve kızının önünde kalbinden bıçaklamıştı! İşte katilin ifadesi!
        Eşi ve kızının önünde kalbinden bıçaklamıştı! İşte katilin ifadesi!
        8 saat uyku şart mı?
        8 saat uyku şart mı?
        Hortum vurdu, acil durum ilan edildi!
        Hortum vurdu, acil durum ilan edildi!
        EYT’nin birinci yılında neler oldu?
        EYT’nin birinci yılında neler oldu?
        Sanders'tan Netanyahu'ya: Gazze'de etnik temizlik yapıyor
        Sanders'tan Netanyahu'ya: Gazze'de etnik temizlik yapıyor
        Su faturası için tartıştığı muhtarı öldürdü!
        Su faturası için tartıştığı muhtarı öldürdü!
        Kuş gribi: 'Benzeri görülmemiş' salgın durdurulabilir mi?
        Kuş gribi: 'Benzeri görülmemiş' salgın durdurulabilir mi?
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        101 yaşındaki kadını 'bebek' sandılar
        101 yaşındaki kadını 'bebek' sandılar
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        Arama köpeği kafatası parçası buldu
        Arama köpeği kafatası parçası buldu
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Göztepe Süper Lig'de!
        Göztepe Süper Lig'de!
        Bakan Şimşek'ten dış kaynak açıklaması
        Bakan Şimşek'ten dış kaynak açıklaması