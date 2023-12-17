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        Kırklareli'nde vatandaşlar "kar" eğlencesi

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan karın ardından vatandaşlar kartopu oynayıp kızakla kaydı. Bazı vatandaşlar ise ateş yakıp müzik eşliğinde oynadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 16:30 Güncelleme: 17.12.2023 - 16:34
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan karın ardından vatandaşlar kartopu oynayıp kızakla kaydı.

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        Demirköy, Kofçaz ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında dün etkili olan kar yerini güneşli havaya bıraktı.

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        Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde vatandaşlar eğlendi.

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        Çevre illerden karın etkili olduğu bölgeye gelen vatandaşlar, kartopu oynadı, meyilli alanlarda kızak, naylon ve bidonlarla kaydı. Bazı vatandaşlar ise ateş yakıp müzik eşliğinde oynadı.

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        Vatandaşlardan Eylül Yılmaz Sezgin, özlemle bekledikleri karın ardından eğlendiklerini söyledi. Kışın bu yıl geç geldiğini ifade eden Sezgin, 7 aylık köpeği ile beyaz örtünün keyfini yaşadıklarını kaydetti.

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        Birgül Keskin ise karla oynamanın çok eğlenceli olduğunu belirterek, "Ben Lüleburgaz'dan geliyorum. İmkanı olan herkese tavsiye ederim buraya gelip görsünler" dedi.

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