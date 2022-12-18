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Haberler Futbol Spor Toto 2. Lig Kırklareli'nde kazanan 1461 Trabzon
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Kırklarelispor: 1 - 1461 Trabzon: 2 | Maç sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. haftasında Kırklarelispor, 1461 Trabzon’u konuk etti. Yeşil-beyazlı ekip 2-1’lik skor ile rakibine mağlup oldu.

Kırklareli'nde kazanan 1461 Trabzon
İHA

Stat: Atatürk

Hakemler: Feridun Daldaş, Muratcan Ilgaz, Baykal Tuna

Kırklarelispor: Mehmet Cinpir, Mert Çölgeçen, Canberk Ömer Özdemir (Ensar Arslan dk. 79 ), Hüseyin Eray Karataş, Furkan Fehmi Güneş, Serhat Mermer (Şevki Çınar dk. 79 ), Enes Karakuş Murat Yılmaz dk. 65 ), Enes İslam İlkin, Sinan Akgöl, Burak Albayrak, Hasan Emre Yeşilyurt

1461 Trabzon: Özkan karabulut, Buğrahan Karslı, Onur Akdeniz, Tunahan Ergül, Özkan Yıldırım (Muammer Denizhan Taşkan dk. 46 ), Nafican Yardımcı, Kerem Baykuş (Salim Farsak dk. 78 ), Arif Morkaya, Mert Özmen, Fuat Bavuk (Ahmet Abdullah Çakmak dk. 90+2 ?), Atalay Yıldırım (Berkay Sefa Kara dk. 46 )

Goller: Mert Çölgeçen (dk. 9), Sinan Akgöl (dk. 32 k.k.) Kırklarelispor), Berkay Sefa Kara (dk. 75 pen.) (1461 Trabzon)

Sarı kartlar: Özhan Yıldırım, Berkay Sefa Kara, Fuat Bavuk, Buğrahan Karslı (1461 Trabzon), Mert Çölgeçen, Sinan Akgöl, Burak Albayrak (Kırklarelispor)

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