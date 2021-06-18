Kırklareli nerede, hangi bölgede? Kırklareli nüfusu kaç, ilçeleri neler? Kırklareli'nde gezilecek yerler liste

KIRKLARELİ NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Kırklareli, Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde yer almaktadır. Dünyadaki konumu itibarıyla, 41 derece, 13 dakika, 34 saniye ve 42 derece, 05 dakika, 03 saniye kuzey enlemleri ile 26 derece, 54 dakika, 14 saniye ve 28 derece, 06 dakika, 15 saniye doğu boylamları arasında bir yerdedir. Kuzeyinde Bulgaristan; doğusunda Karadeniz; güneydoğusu ve güneyinde Tekirdağ (Saray, Çorlu, Muratlı ve Hayrabolu); batısında ise Edirne, güneyi ve güney batısında (Uzunköprü, Havsa ve Lalapaşa ilçeleri) bulunmaktadır.

Toprakları, kuzeyden Bulgaristan sınırını oluşturan Revze Deresi Vadisi, doğudan Karadeniz, güneyde Ergene Irmağı ana vadisi ve batıdan ise Ergene Irmağı'na karışan Teke Deresi'nin su bölüm çizgisi olan sırtlarla kuşatılmıştır. Yüz ölçümü 6650 km² olup, il merkezinin denizden yüksekliği 203 metredir.

Kuzeye doğru çıkıldıkça giderek sarplaşan ve Türkiye Trakyası'nın en yüksek noktasını teşkil eden 1031 m rakımlı Mahya Dağ'nin de bulunduğu Yıldız Dağları'na varılan ilin genelinde kara iklimi hüküm sürer.

KIRKLARELİ NÜFUSU KAÇ, İLÇELER NE?

Kırklareli ili nüfusu: 361.737'dir. Bu nüfusun % 82,6'sı şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüz ölçümü 6.459 km2'dir. İlde km2'ye 56 kişi düşmektedir. (Bu sayı Lüleburgaz'da 150’dir.) İlde yıllık nüfus % 0,03 oranında azalmıştır. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Lüleburgaz (% 2,02)- Pınarhisar (-% 3,40)

04 Şubat 2020 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 21 belediye, bu belediyelerde 108 mahalle ve ayrıca 179 köy vardır.

2020 yılı sonunda Kırklareli ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri İlçe Nüfus 2019 Nüfus 2020 Nüfus Artışı % Belediye Sayısı Mahalle Sayısı Köy Sayısı Köy Nüfusu Şehir nüfusu Şehirde oturan % Alanı km2[14] km2'ye düşen kişi Babaeski 47.944 47.065 -1,83 4 21 31 11.119 35.946 76,38 670 70 Demirköy 8.856 8.829 -0,30 2 5 15 2.992 5.837 66,11 893 10 Kofçaz 2.308 2.282 -1,13 1 2 16 1.672 610 26,73 545 4 Lüleburgaz 149.184 152.192 2,02 4 33 31 16.925 135.267 88,88 1.016 150 Merkez 103.042 101.451 -1,54 4 25 40 13.711 87.740 86,49 1.623 63 Pehlivanköy 3.505 3.484 -0,60 1 3 8 1.863 1.621 46,53 104 34 Pınarhisar 18.456 17.828 -3,40 2 7 14 5.170 12.658 71,00 518 34 Vize 28.541 28.606 0,23 3 12 24 9.536 19.070 66,66 1.090 26 Kırklareli 361.836 361.737 -0,03 21 108 179 62.988 298.749 82,59 6.459 56

KIRKLARELİ'NDE GEZİLECEK YERLER LİSTESİ

Mağaralar

Merkezde Bedre, Demirköy'de Dupnisa Mağarası, Pınarhisar'da Pekmezdere, Vize'de Domuzdere, Kaptanın, Kıyıköy ve Yenesu mağaraları bulunmaktadır. Dupnisa mağarasının içinin yaz aylarında bile çok soğuk olduğu biliniyor.

Demirköy ilçesinde Saka Gölü Longozu Tabiatı Koruma Alanı ve Vize İlçesinde Kastro Körfezi Tabiatı Koruma Alanı bulunmaktadır.

Kırklareli Müzesi

Vize Çömlektepe’de yapılan kazıda tüm Trakya’da şimdiye kadar bilinen tek antik tiyatro açığa çıkarılmıştır.

İstanbul’un Türkler tarafından fethi sırasında kullanılan top güllelerinin bir bölümü Demirköy ilçesinde bulunan Dökümhane’de imal edilmiştir. Burada yapılan kazılar büyük bir uygarlığı ortaya çıkaracaktır.

Zindan Baba Türbesi

Binbir Oklu Ahmet Baba Türbesi

Longoz Ormanları

Pınarhisar Kalesi Sur Duvarları ve Burçları (Kuzey)

Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi

Aya Nikola Manastırı

Pınarhisar Surları

Panayır İskelesi Koyu

Ali Rıza Efendi Kültür Evi

Atatürk Evi

Kırklareli Müzesi

Aşağı Pınar Açık Hava Köy Müzesi

Aşıklar Tepesi

KIRKLARELİ YÖRESEL YEMEKLERİ

Papara

Labada Borani

Kırklareli Köftesi

Kuzu Kapama

Pekmezli Kaçamak

Sini Mantısı

Soğan Pidesi

Manca

Tavuklu Kalle

Papaz Yahnisi

Sütlü Hamur Çorbası

Kupriva

Sütlü Biber Turşusu

Pekmezli kaçamak