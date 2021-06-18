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Kırklareli nerede, hangi bölgede? Kırklareli nüfusu kaç, ilçeleri neler? Kırklareli'nde gezilecek yerler listesi

Trakya'nın incisi, Türkiye'nin batıda Karadeniz'deki son kıyısı olan Kırklareli'nin ilk sakinleri Traklardır. Yıldız Dağları'nın en yüksek noktası olan Mahya Dağı'nı da içinde bulunduran Kırklareli'nin eski ismi Kırk Kilise'dir. Balkan kültürünün hakim olduğu ve büyük oranda göçmen nüfusa sahip olan Kırklareli nerede, hangi bölgede? Kırklareli nüfusu kaç, ilçeleri neler? Kırklareli'nde gezilecek yerler listesi

Kırklareli nerede, hangi bölgede? Kırklareli nüfusu kaç, ilçeleri neler? Kırklareli'nde gezilecek yerler liste

KIRKLARELİ NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Kırklareli, Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde yer almaktadır. Dünyadaki konumu itibarıyla, 41 derece, 13 dakika, 34 saniye ve 42 derece, 05 dakika, 03 saniye kuzey enlemleri ile 26 derece, 54 dakika, 14 saniye ve 28 derece, 06 dakika, 15 saniye doğu boylamları arasında bir yerdedir. Kuzeyinde Bulgaristan; doğusunda Karadeniz; güneydoğusu ve güneyinde Tekirdağ (Saray, Çorlu, Muratlı ve Hayrabolu); batısında ise Edirne, güneyi ve güney batısında (Uzunköprü, Havsa ve Lalapaşa ilçeleri) bulunmaktadır.

Toprakları, kuzeyden Bulgaristan sınırını oluşturan Revze Deresi Vadisi, doğudan Karadeniz, güneyde Ergene Irmağı ana vadisi ve batıdan ise Ergene Irmağı'na karışan Teke Deresi'nin su bölüm çizgisi olan sırtlarla kuşatılmıştır. Yüz ölçümü 6650 km² olup, il merkezinin denizden yüksekliği 203 metredir.

Kuzeye doğru çıkıldıkça giderek sarplaşan ve Türkiye Trakyası'nın en yüksek noktasını teşkil eden 1031 m rakımlı Mahya Dağ'nin de bulunduğu Yıldız Dağları'na varılan ilin genelinde kara iklimi hüküm sürer.

KIRKLARELİ NÜFUSU KAÇ, İLÇELER NE?

Kırklareli ili nüfusu: 361.737'dir. Bu nüfusun % 82,6'sı şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüz ölçümü 6.459 km2'dir. İlde km2'ye 56 kişi düşmektedir. (Bu sayı Lüleburgaz'da 150’dir.) İlde yıllık nüfus % 0,03 oranında azalmıştır. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Lüleburgaz (% 2,02)- Pınarhisar (-% 3,40)

04 Şubat 2020 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 21 belediye, bu belediyelerde 108 mahalle ve ayrıca 179 köy vardır.

2020 yılı sonunda Kırklareli ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri
İlçeNüfus

2019

Nüfus

2020

Nüfus

Artışı %

Belediye

Sayısı

Mahalle

Sayısı

Köy

Sayısı

Köy

Nüfusu

Şehir

nüfusu

Şehirde

oturan %

Alanı

km2[14]

 km2'ye

düşen kişi

Babaeski47.94447.065-1,834213111.11935.94676,3867070
Demirköy8.8568.829-0,3025152.9925.83766,1189310
Kofçaz2.3082.282-1,1312161.67261026,735454
Lüleburgaz149.184152.1922,024333116.925135.26788,881.016150
Merkez103.042101.451-1,544254013.71187.74086,491.62363
Pehlivanköy3.5053.484-0,601381.8631.62146,5310434
Pınarhisar18.45617.828-3,4027145.17012.65871,0051834
Vize28.54128.6060,23312249.53619.07066,661.09026
Kırklareli361.836361.737-0,032110817962.988298.74982,596.45956

KIRKLARELİ'NDE GEZİLECEK YERLER LİSTESİ

Mağaralar

Merkezde Bedre, Demirköy'de Dupnisa Mağarası, Pınarhisar'da Pekmezdere, Vize'de Domuzdere, Kaptanın, Kıyıköy ve Yenesu mağaraları bulunmaktadır. Dupnisa mağarasının içinin yaz aylarında bile çok soğuk olduğu biliniyor.

Demirköy ilçesinde Saka Gölü Longozu Tabiatı Koruma Alanı ve Vize İlçesinde Kastro Körfezi Tabiatı Koruma Alanı bulunmaktadır.

Kırklareli Müzesi

Vize Çömlektepe’de yapılan kazıda tüm Trakya’da şimdiye kadar bilinen tek antik tiyatro açığa çıkarılmıştır.

İstanbul’un Türkler tarafından fethi sırasında kullanılan top güllelerinin bir bölümü Demirköy ilçesinde bulunan Dökümhane’de imal edilmiştir. Burada yapılan kazılar büyük bir uygarlığı ortaya çıkaracaktır.

Zindan Baba Türbesi

Binbir Oklu Ahmet Baba Türbesi

Longoz Ormanları

Pınarhisar Kalesi Sur Duvarları ve Burçları (Kuzey)

Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi

Aya Nikola Manastırı

Pınarhisar Surları

Panayır İskelesi Koyu

Ali Rıza Efendi Kültür Evi

Atatürk Evi

Kırklareli Müzesi

Aşağı Pınar Açık Hava Köy Müzesi

Aşıklar Tepesi

KIRKLARELİ YÖRESEL YEMEKLERİ

Papara
Labada Borani
Kırklareli Köftesi
Kuzu Kapama
Pekmezli Kaçamak
Sini Mantısı
Soğan Pidesi
Manca
Tavuklu Kalle
Papaz Yahnisi
Sütlü Hamur Çorbası
Kupriva
Sütlü Biber Turşusu
Pekmezli kaçamak

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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