KIRKLARELİ NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Kırklareli, Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde yer almaktadır. Dünyadaki konumu itibarıyla, 41 derece, 13 dakika, 34 saniye ve 42 derece, 05 dakika, 03 saniye kuzey enlemleri ile 26 derece, 54 dakika, 14 saniye ve 28 derece, 06 dakika, 15 saniye doğu boylamları arasında bir yerdedir. Kuzeyinde Bulgaristan; doğusunda Karadeniz; güneydoğusu ve güneyinde Tekirdağ (Saray, Çorlu, Muratlı ve Hayrabolu); batısında ise Edirne, güneyi ve güney batısında (Uzunköprü, Havsa ve Lalapaşa ilçeleri) bulunmaktadır.
Toprakları, kuzeyden Bulgaristan sınırını oluşturan Revze Deresi Vadisi, doğudan Karadeniz, güneyde Ergene Irmağı ana vadisi ve batıdan ise Ergene Irmağı'na karışan Teke Deresi'nin su bölüm çizgisi olan sırtlarla kuşatılmıştır. Yüz ölçümü 6650 km² olup, il merkezinin denizden yüksekliği 203 metredir.
Kuzeye doğru çıkıldıkça giderek sarplaşan ve Türkiye Trakyası'nın en yüksek noktasını teşkil eden 1031 m rakımlı Mahya Dağ'nin de bulunduğu Yıldız Dağları'na varılan ilin genelinde kara iklimi hüküm sürer.
KIRKLARELİ NÜFUSU KAÇ, İLÇELER NE?
Kırklareli ili nüfusu: 361.737'dir. Bu nüfusun % 82,6'sı şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüz ölçümü 6.459 km2'dir. İlde km2'ye 56 kişi düşmektedir. (Bu sayı Lüleburgaz'da 150’dir.) İlde yıllık nüfus % 0,03 oranında azalmıştır. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Lüleburgaz (% 2,02)- Pınarhisar (-% 3,40)
04 Şubat 2020 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 21 belediye, bu belediyelerde 108 mahalle ve ayrıca 179 köy vardır.
|2020 yılı sonunda Kırklareli ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri
|İlçe
|Nüfus
2019
|Nüfus
2020
|Nüfus
Artışı %
|Belediye
Sayısı
|Mahalle
Sayısı
|Köy
Sayısı
|Köy
Nüfusu
|Şehir
nüfusu
|Şehirde
oturan %
|Alanı
km2[14]
| km2'ye
düşen kişi
|Babaeski
|47.944
|47.065
|-1,83
|4
|21
|31
|11.119
|35.946
|76,38
|670
|70
|Demirköy
|8.856
|8.829
|-0,30
|2
|5
|15
|2.992
|5.837
|66,11
|893
|10
|Kofçaz
|2.308
|2.282
|-1,13
|1
|2
|16
|1.672
|610
|26,73
|545
|4
|Lüleburgaz
|149.184
|152.192
|2,02
|4
|33
|31
|16.925
|135.267
|88,88
|1.016
|150
|Merkez
|103.042
|101.451
|-1,54
|4
|25
|40
|13.711
|87.740
|86,49
|1.623
|63
|Pehlivanköy
|3.505
|3.484
|-0,60
|1
|3
|8
|1.863
|1.621
|46,53
|104
|34
|Pınarhisar
|18.456
|17.828
|-3,40
|2
|7
|14
|5.170
|12.658
|71,00
|518
|34
|Vize
|28.541
|28.606
|0,23
|3
|12
|24
|9.536
|19.070
|66,66
|1.090
|26
|Kırklareli
|361.836
|361.737
|-0,03
|21
|108
|179
|62.988
|298.749
|82,59
|6.459
|56
KIRKLARELİ'NDE GEZİLECEK YERLER LİSTESİ
Mağaralar
Merkezde Bedre, Demirköy'de Dupnisa Mağarası, Pınarhisar'da Pekmezdere, Vize'de Domuzdere, Kaptanın, Kıyıköy ve Yenesu mağaraları bulunmaktadır. Dupnisa mağarasının içinin yaz aylarında bile çok soğuk olduğu biliniyor.
Demirköy ilçesinde Saka Gölü Longozu Tabiatı Koruma Alanı ve Vize İlçesinde Kastro Körfezi Tabiatı Koruma Alanı bulunmaktadır.
Kırklareli Müzesi
Vize Çömlektepe’de yapılan kazıda tüm Trakya’da şimdiye kadar bilinen tek antik tiyatro açığa çıkarılmıştır.
İstanbul’un Türkler tarafından fethi sırasında kullanılan top güllelerinin bir bölümü Demirköy ilçesinde bulunan Dökümhane’de imal edilmiştir. Burada yapılan kazılar büyük bir uygarlığı ortaya çıkaracaktır.
Zindan Baba Türbesi
Binbir Oklu Ahmet Baba Türbesi
Longoz Ormanları
Pınarhisar Kalesi Sur Duvarları ve Burçları (Kuzey)
Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi
Aya Nikola Manastırı
Pınarhisar Surları
Panayır İskelesi Koyu
Ali Rıza Efendi Kültür Evi
Atatürk Evi
Kırklareli Müzesi
Aşağı Pınar Açık Hava Köy Müzesi
Aşıklar Tepesi
KIRKLARELİ YÖRESEL YEMEKLERİ
Papara
Labada Borani
Kırklareli Köftesi
Kuzu Kapama
Pekmezli Kaçamak
Sini Mantısı
Soğan Pidesi
Manca
Tavuklu Kalle
Papaz Yahnisi
Sütlü Hamur Çorbası
Kupriva
Sütlü Biber Turşusu
Pekmezli kaçamak
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