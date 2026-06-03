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        Haberler Kültür-Sanat Kırmızı Başlıklı Kız balesi İstanbul’da

        Kırmızı Başlıklı Kız balesi İstanbul’da

        Dünyaca ünlü Svetlana Antipova Klasik Dans Okulu ve Stüdyosu'nun 30 yıllık köklü deneyimiyle sahneye taşınan ve çocuklara klasik balenin büyülü kapılarını aralayan Kırmızı Başlıklı Kız bale gösterisi, unutulmaz bir deneyim sunacak. 13 Haziran'da Lütfi Kırdar Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleşecek gösterinin biletleri satışa çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 09:36 Güncelleme:
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        Kırmızı Başlıklı Kız balesi İstanbul'da

        Çocukluk efsanelerinin en zamansız olanlarından "Kırmızı Başlıklı Kız", bu kez alışılmışın dışında, tüm aileyi büyüleyecek canlı, dinamik ve dokunaklı bir bale gösterisiyle hayat buluyor. 13 Haziran'da İstanbul Lütfi Kırdar Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleşecek gösterinin biletleri Biletinial'da satışa çıktı.

        Seyirciler genç ve masum kahramanın açık yürekle büyükannesini ziyaret etmek üzere yola çıktığı, kurnaz Gri Kurt ile karşılaştığı ve yol boyunca cesaret, dikkat ile iyiliğe olan inanç gibi zamansız değerleri keşfettiği büyülü bir orman yolculuğuna davet ediliyor.

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        Mizah unsurları, göz alıcı etkileyici imgeler ve masalsı bir atmosferle harmanlanan gösteri, çocukların hayal dünyasını zenginleştirirken yetişkinlere de iyiliğin her zaman zafer kazandığını estetik bir dille hatırlatıyor.

        Bu özel performans, ülkenin en tanınmış çocuk bale topluluklarından biri olan ve yaklaşık 30 yıllık köklü bir geçmişe sahip Svetlana Antipova Klasik Dans Okulu ve Stüdyosu tarafından sahneleniyor. Ukrayna Onursal Sanatçısı Svetlana Antipova tarafından kurulan stüdyo, saygın Odessa Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu'nun repertuvarının güçlü bir parçası olarak dikkat çekiyor.

        Uluslararası turneleri ve sunduğu yüksek eğitim seviyesiyle dünya çapında ün kazanan topluluğun genç yetenekleri, küçük yaşlardan itibaren parmak ucunda (point) performans sergileyerek klasik dansın en karmaşık unsurlarını sahnede güvenle ve büyük bir ustalıkla icra ediyor.

        Topluluğun "Kırmızı Başlıklı Kız" yorumu, sadece bir peri masalı anlatımı değil, aynı zamanda çocukların klasik bale dünyasına adım atması için mükemmel bir rehber niteliği taşıyor.

        Renkli kostümleri, büyüleyici müzikleri ve sahneden taşan gerçek duygularıyla bu gösteri, neşe, ilham ve çocukların tiyatroyla kuracağı ilk bağın sıcak anılarını vadeden ideal bir aile performansı sunuyor.

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