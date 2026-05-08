Kırmızı bültenle aranan şüpheli Mersin'de yakalandı

Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınan ve tutuklu olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile gelini Zuhal Böcek'in, "Rüşvet alma, rüşveti temin etme, irtikap, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından" mal varlıklarına el konuldu.