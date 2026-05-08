Kırmızı bültenle aranan şüpheli Mersin'de yakalandı
Mersin'de İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uyuşturucu şüphelisi, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı
Giriş: 08 Mayıs 2026 - 01:44
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu E.B'nin adresi tespit edildi.
Şüpheli E.B, merkez Yenişehir ilçesindeki adresine özel harekat timlerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
