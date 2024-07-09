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        Haberler Gündem Güncel Kırmızı bültenle aranan zanlı Yozgat'ta yakalandı | Son dakika haberleri

        Kırmızı bültenle aranan zanlı Yozgat'ta yakalandı

        Interpol ve Europol tarafından hakkında "Uyuşturucu Madde ve Yasadışı Suç Örgütü Faaliyetleri" suçundan kırmızı bültenle aranan Belçika vatandaşı Yozgat'ta yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 16:25 Güncelleme: 09.07.2024 - 16:30
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        Kırmızı bültenle aranan zanlı Yozgat'ta yakalandı
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        Interpol-Europol Daire Başkanlığı'nca hakkında "Uyuşturucu Madde ve Yasadışı Suç Örgütü Faaliyetleri" suçundan kırmızı bülten çıkarılan Belçika Vatandaşı H.Ç., Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

        SINIR DIŞI EDİLECEK

        Yozgat-Çorum Alaca yolu üzerinde düzenlenen operasyonla yakalanan H.Ç. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından H.Ç. sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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        #kırmızı bülten
        #interpol
        #Yozgat
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