Dr. Canbolat, "TUI Yardım Vakfı ile yaptığımız bir proje var. Benim için en önemli, en temel şey; yavruların o ışıklara yönelmesini engellemek. Bir finans sağlandı. Biz de o finans çerçevesinde bu bölgede 4 otelimizle kırmızı ışık projesine başladık. Şu anda sonuçlarına ulaşmaya doğru gidiyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz ve sonuçlarını aldığımızı görüyoruz. Benim herhalde hayatta yapacağım en büyük şey, Antalya gibi büyük bir turizm bölgesinde bu sorunu çözmek. Benim en büyük hayalim ve buna bir iki adım kaldı, çözüyoruz. Turizm tesislerimiz de buna inanıyor. Çünkü birebir çağırıyoruz ve kendileri de görüyorlar; 'Işıklar bunlar, yavrular nereye gidiyor. Bizim önerdiğimiz ışıkları kullandığın zaman yavrular ne yapıyor.' Bunu gözleriyle birebir görüp, inanılmaz şaşırdılar. 'Nasıl yani? Kırmızı ışıklar, yavruları denize mi yönlendiriyor' dediler. Hayır ama sadece etkilenmiyor yavrular" dedi. Sadece Serik ilçe sınırı içerisinde 70 büyük turizm tesisi bulunduğunu ifade eden Dr. Canbolat, "3-4 tesisimizde bu uygulamayı yaptığımız zaman diğerlerine örnek olsun diye mücadele ediyoruz. Bu proje kapsamında bunu başarırsak kaplumbağalar adına artık eyvallah diyecek noktaya geleceğiz" diye konuştu.