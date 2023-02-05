DHA

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, hastane önünde kırmışı ışıkta geçtiği iddia edilen hafif ticari araç, hafif ticari araca çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Kaza saat 08.00 sıralarında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi girişindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araç şoförü kırmızı ışıkta geçerek hafif ticari araca çarptı. Kazada içinde 3 kişinin olduğu çarpılan hafif ticari araç takla attı. Kırmızı ışık ihlali yapan şoför de kaza sonrası olay yerinden yaya olarak kaçtı.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince takla araç araçta sıkıştığı yerden çıkarılan ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ferhat Abul'un (42) hayatını kaybettiğini belirledi.