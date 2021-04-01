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Kırmızı Kamyon 2. yeni bölüm fragmanı yayında! Kırmızı Kamyon 1. bölüm izle

Kırmızı Kamyon dizisi 1. bölümü ile SHOW TV ekranlarında seyircilerle buluştu. Başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu'nun yer aldığı dizide kahraman itfaiyecilerin hayatları ve zorlu mücadeleleri işleniyor. Kırmızı Kamyon 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Kırmızı Kamyon 2. yeni bölüm fragmanı yayında! Kırmızı Kamyon 1. bölüm izle

Kırmızı Kamyon, Çarşamba akşamları saat 20.00'de yeni bölümleri ile Show TV'de diziseverlerle buluşacak. Sema Ergenekon’un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya’nın kaleminin Osman Kaya’nın rejisiyle buluştuğu ‘Kırmızı Kamyon’un oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır buluşuyor.

KIRMIZI KAMYON 1. BÖLÜM İZLE

KIRMIZI KAMYON 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Heyecanın doruklara ulaştığı sahnede Uğur'un (Görkem Sevindik) ve itfaiye ekibinin, bir kadının hayatını kurtarmak için titizlikle yürüttüğü zorlu ve tehlikeli çaba ekranlara geliyor. Uğur'un elini uzattığı kadını kurtarıp kurtaramayacağı ise şimdiden büyük bir merak konusu!

Kırmızı Kamyon'un büyük merak uyandıran ön izleme sahnesinin yanı sıra seyircilerle buluşan yeni tanıtımı, aksiyondan baba-kız dramına ulaşan derin bir hikayeye dair ilk ipuçlarını veriyor. Uğur'un (Görkem Sevindik),mahkemede zor anlar yaşadığı tanıtımda kızı Ömrüm'le (Ebrar Alya Demirbilek) olan ilişkisiyle ilgili söylediği sözler herkesi derinden etkiliyor. Uğur'un kızı için vereceği zorlu ve duygu yüklü mücadele her Çarşamba izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

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