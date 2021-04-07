Kırmızı Kamyon dizisi neden bugün yok? Soruları izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Show TV'den Kırmızı Kamyon'un yeni bölümleriyle ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

KIRMIZI KAMYON YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV’nin, Türkiye televizyonlarında daha önce işlenmemiş bir hikayeyi seyirci ile buluşturan 10. Ev imzalı "Kırmızı Kamyon" dizisi yeni bölümleriyle Haziran ayında ekranlara gelecek.

Dram ve aksiyonu bir araya getiren hikayesiyle Türkiye’de daha önce yapılmamış bir işe imza atan Kırmızı Kamyon’un çekimleri tam gaz devam ediyor. Kahraman itfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini anlatan; aksiyon ve heyecan dolu tanıtımlarıyla büyük ses getiren Kırmızı Kamyon Haziran ayının ilk haftası ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Sema Ergenekon’un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya’nın kaleminin Osman Kaya’nın rejisiyle buluştuğu ‘Kırmızı Kamyon’un oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır buluşuyor.