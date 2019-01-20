Kırmızı Kuyruklar Filosu filmi bu akşam saat 23.30'da Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak. Kırmızı Kuyruklar Filosu filmi oyuncuları kimler? Kırmızı Kuyruklar Filosu filmi konusu nedir? gibi sorular izleyiciler tarafından merakla internette araştırılıyor. İşte, Kırmızı Kuyruklar Filosu filmine dair detayları...

KIRMIZI KUYRUKLAR FİLOSU OYUNCULARI

Yönetmenliğini Anthony Hemingway’in üstlendiği, Cuba Gooding Jr. , Gerald Mcraney, David Oyelowo gibi usta oyuncuların yer aldığı 2012 yapımı "Kırmızı Kuyruklar Filosu" Pazar gecesi Show TV'de!

KIRMIZI KUYRUKLAR FİLOSU KONUSU

Kırmızı Kuyruklar Filosu, sonunda kendilerini orduya kabul ettiren siyahi pilotların hikayesidir. Alman ve diğer düşman hatlarına hatırı sayılır zararlar veren Afro-Amerikalı bu askerler, uçaklarının kuyruklarını kırmızı renge boyayarak Amerikan havacılık tarihine Kırmızı Kuyruklar fenomenini gururla yazdırırlar. Gerçek bir olaydan uyarlanan film ikinci dünya savaşında hizmet veren Tuskegee Airmen adlı ilk siyahi savaş pilotlarının oluşturduğu grubun kahramanlık destanını konu ediniyor.