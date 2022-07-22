Elazığ'da görüntülendi... Kırmızı listede yer alıyor

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İHA

Türkiye'de sadece Hatay'daki Amanos Dağları'nda yaşadığı bilenen, başta Japonya olmak üzere dünyada bazı ülkelerde değerli olarak görülen 6 taraklı geyik böceği, Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde görüldü.

İHA'nın haberine göre İdris Arkın isimli vatandaş, böceğin fotoğraflarını çektikten sonra doğal ortamına bıraktı.

Arkın böceğin geyik böceği olduğunu internet üzerinden yaptığı araştırma ile öğrendiğini belirtti.

Fotoğraflarını çektiği böceğin yaklaşık 5-6 santimetre uzunluğunda olduğunu ekleyen Arkın, ilgisini çektiği için böceğin fotoğrafını çektiğini ve daha sonra canlıyı tekrar doğaya bıraktığını ifade etti.