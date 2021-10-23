Kısa sürede büyük bir ilgiye kavuşan Kırmızı Oda dizisi 40. yeni bölümüyle izleyenlere duygu seli yaşattı. Peki Kırmızı Oda 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIRMIZI ODA 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kırmızı Oda 49. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



KIRMIZI ODA 48. SON BÖLÜM ÖZETİ

Derya, (Ayça Bingöl) Musa'ya annesinin durumunu itiraf ettikten sonra kendini toparlayamaz. Kardeşi Deniz'in nişanlısı, Deniz'i "annen bir katil" diyerek terk eder ve bu durum Derya'nın kendisini suçlamasına sebep olur. Derya'nın annesi Neriman, Doktor Hanım'ın yanına gelir.

Hapiste yaşadığı zorlukları ve yaşadığı vicdan azabını anlatan Neriman, evlatlarından uzaklaşacağını Doktor Hanım'a itiraf eder. Asuman (Başak Daşman) hala Mustafa Bey'e ( Burak Demir) oldukça sinirlidir. Doktor Hanım, Süveyda'yı (İlayda Alişan) kaybetme korkusunu aklından bile geçiremeyen Asuman'a Narin ile tanışmasını önerir.

Süveyda anne ve babasının kavgasına şahit olduktan sonra kendisine hakim olamaz ve yeniden hırsızlık yapar. Kırmızı Oda'ya geldiğinde ise geçmişe olan yolculuğunu başarı ile tamamlar ve bu durum Süveyda'nın rahatlamasına sebep olur. Ozan ile barıştıklarını anlatan Süveyda, Ozan'ı kaybetme korkusunu yenebilecek mi? Doktor Hanım'ın tavsiyesi üzerine Asuman ve Mustafa Bey, Narin'i ziyarete gider. Anne ve babasını bakım evinde gören Süveyda, kendisini bekleyen büyük sırrı öğrenebilecek mi?