Kırşehir'de engelli memurun geçersiz sağlık raporuyla atandığı için işten çıkarıldığı iddiası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Kırşehir'de engelli memurun geçersiz sağlık raporuyla atandığı için işten çıkarıldığı iddiası

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, engelli kamu personeli alımında yüzde 41 özür oranı şartı arandığı, Gökhan Özdemir'in ise geçerli sağlık kurulu raporuna göre yüzde 33 engelli olduğu belirtildi

Kırşehir'de engelli memurun geçersiz sağlık raporuyla atandığı için işten çıkarıldığı iddiası
AA

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünce, geçersiz engelli sağlık raporuyla atandığı tespit edilmesi üzerine devlet memurluğundan çıkarılan Gökhan Özdemir hakkındaki işlemlerin kanunlar çerçevesinde yapıldığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, basında yer alan "3 farklı rapor işinden etti" başlıklı haberlerde adı geçen Gökhan Özdemir'in, 1 Mart 2012'de Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden verilen ve yüzde 14 engelli olduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna itiraz etmesi nedeniyle Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği, buradan da 13 Mart 2012'de yüzde 41 engelli olduğuna ilişkin rapor verildiği ifade edildi.

Özdemir'in oluşan bu fark nedeniyle Kırşehir Sağlık Müdürlüğünce hakem hastane olan Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği vurgulanan açıklamada, bu hastaneden de 26 Mart 2012'de yüzde 33 engelli olduğuna ilişkin sağlık kurulu raporu verildiği kaydedildi.

Özdemir'in Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ve daha sonra ki işe alım aşamalarında Ankara'daki hakem hastaneden verilen raporunu kullanması gerekirken, Kayseri'den alınan raporu kullandığı ifade edilen açıklamada, bu rapora istinaden 2016 yılında Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde memur olarak atandığı aktarıldı.

Yönetmelikte engelli kamu personeli alımında yüzde 41 özür oranı şartı arandığı anımsatılan açıklamada, durumun anlaşılması üzerine maarif müfettişlerince soruşturma başlatıldığı belirtildi.

- Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu

Açıklamada, soruşturma sonucu Kırşehir Valiliğinin 3 Şubat 2021 tarihli oluru ile Gökhan Özdemir'in Devlet Memurları Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devlet memurluğunun sona erdirildiği ve cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Gökhan Özdemir de gazetecilere yaptığı açıklamada, EKPSS sınavına girerek başarılı olduktan sonra kurumdan rapor istediklerini belirterek, "3 tane raporumu sundum. Sonucunda yüzde 41 oranındaki raporu kabul ettiler. 5 yıl çalıştıktan sonra işten çıkarıldım. Mağdur oldum. Burada benim bir hatam yok. Memurun hatasından dolayı mağdur edildim." dedi.

Özdemir, göreve son verme işleminin hukuka aykırı yapıldığını ileri sürerek, işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Yozgat İdare Mahkemesinde dava açtıklarını sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME