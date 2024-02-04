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        Haberler Gündem Kırşehir'de göğsünden bıçakla yaralanan bekçi ağır yaralandı - Güncel haberler

        Kırşehir'de göğsünden bıçakla yaralanan bekçi ağır yaralandı

        Kırşehir'de bekçi B.Y. çevreyi rahatsız eden K.B. ve yanındaki 2 kişiyi uyardı. Uyarının ardından olay yerinden ayrılan B.Y'yi takip eden K.B. ile yanındaki 2 kişi arasında tartışma çıktı. K.B. bekçi B.Y'yi göğsünden yaraladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 03:21 Güncelleme: 04.02.2024 - 03:21
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        Bekçi göğsünden bıçakla yaralandı
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        Mesaide olmayan bekçi B.Y. (31) Ahi Evran Mahallesi'nde çevreyi rahatsız eden K.B. (35) ve yanındaki 2 kişiyi uyardı.

        Uyarının ardından olay yerinden ayrılan B.Y'yi takip eden K.B. (35) ile yanındaki 2 kişi arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda K.B. bekçi B.Y'yi göğsünden yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan B.Y, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Olayı gerçekleştiren K.B. ise kısa sürede yakalandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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