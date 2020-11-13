Kırşehir'de kadınlar stadyumda sağlıklı yaşam için ter döküyor

AA

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün pandemi sürecinde yürüttüğü sportif faaliyetlerden "Mesafemi Koruyorum Sporumu Yapıyorum Projesi" kapsamında Ahi Stadyumu'nda kadınlara özel fitness ve plates etkinlikleri, erkekler için de farklı sportif faaliyetler düzenleniyor.

Spor etkinliklerine yoğun ilgi gösteren kadınlar, stadyumun yanındaki Sağlıklı Yaşam ve Sporcu Merkezinde diyetisyenler ve fizyoterapistlerle yaptıkları görüşmeden sonra antrenör eşliğinde spor etkinliklerine katılıyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, AA muhabirine, stadyumda Kovid-19 tedbirlerine uyarak Mesafemi Koruyorum Sporumu Yapıyorum Projesi kapsamında özellikle kadınlara yönelik çeşitli sportif faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Etkinliklere 7'den 77'ye her yaş grubundan kadınların katıldığını belirten Şahin, "İlk günden bu yana sayımız artıyor. Tüm Kovid-19 tedbirlerimizi alarak sporu açık alanda yaptırıyoruz. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 500'ün üzerinde vatandaşımız bu aktivitelerden yararlanıyor. Sosyal mesafe kurallarına uyarak, ateşleri ölçülerek, tesisimizde sürekli dezenfekte işlemleri yapılarak vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz." dedi.

- "Buraya gelenler gelmeyenlere örnek olsunlar"

Antrenör Esra Burcu Özdemir de salgın sürecinde antrenmanları fiziksel şartlar el verdiği ölçüde sürdürdüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Açık alanda sosyal mesafeyi de koruyarak bayanlarla spor yapıyoruz. Kurallara uyarak yaptığımız sporla bayanlarımız evlerine kapanmadı. Buraya gelenler gelmeyenlere örnek olsunlar. Spora gelen kadınlarımız kendilerine psikolojik ve fizyolojik olarak fayda sağlıyorlar. Bayanların spor ritmine uygun hareketler yapıyoruz. Onları zorlamayacak şekilde ama fiziksel olarak da rahatlatacak şekilde egzersizler gerçekleştiriyoruz. İki metrelik sosyal mesafe çizgileri çizildi sahada. Sabah sporu yapıyoruz. Plates ve zumba yapıyoruz. Bu sayede hem zinde kalıyorlar hem de sağlıklarına kavuşuyorlar."