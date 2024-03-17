Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
Kırşehir'in Mucur ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı.
Ankara'dan Van'a yola çıkan Vangölü Turizm firmasına ait Zekayi B. yönetimindeki 34 YK 0496 plakalı yolcu otobüsü, Kırşehir' in Mucur ilçesi çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol çıkarak devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüyle birlikte 15 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili karayolu üzerinde polis güvenlik tedbirleri alarak trafik kontrollü şekilde verildi.
Emniyet ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.