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        Haberler Gündem Güncel Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

        Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

        Kırşehir'in Mucur ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 09:22 Güncelleme: 17.03.2024 - 09:58
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        Ankara'dan Van'a yola çıkan Vangölü Turizm firmasına ait Zekayi B. yönetimindeki 34 YK 0496 plakalı yolcu otobüsü, Kırşehir' in Mucur ilçesi çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol çıkarak devrildi.

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        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        Kazada, sürücüyle birlikte 15 kişi hafif yaralandı.

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        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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        Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili karayolu üzerinde polis güvenlik tedbirleri alarak trafik kontrollü şekilde verildi.

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        Emniyet ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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