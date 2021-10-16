Kaman ilçesinden bahçeyi ziyarete gelen Hulusi Kara, AA muhabirine, bahçenin en çok sonbahardaki halini sevdiğini belirterek, "Bu mevsim çok daha güzel oluyor. Sarıdan yeşile, kırmızıya kadar renkleri bu mevsimde burada daha iyi görüyoruz" dedi.