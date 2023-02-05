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Mustafa Sarıgül: Kılıçdaroğlu´nun aday olmasını doğal olarak karşılarız

DHA

Mustafa Sarıgül: Kılıçdaroğlu´nun aday olmasını doğal olarak karşılarız


Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "6´lı Masa bir an önce adayını çıkarıp kamuoyuyla buluşturması lazım. O masada hakkaniyet, adalet duygusu ve vefa varsa, Sayın Kılıçdaroğlu´nun aday olmasını doğal olarak karşılarız" dedi.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çeşitli ziyaretler için Kırşehir'e geldi. Sarıgül ve beraberindekiler kentteki E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde gazetecilere açıklama yaptı. Sarıgül, geçen yıl 9 Nisan'dan bu yana af çağrısında bulunduğunu belirterek, "Talebimiz siyasi bir talep değil, tamamen vicdani bir taleptir. Özellikle pandemi koşulları münasebetiyle çeklerini, senetlerini ödeyemeyen esnaflarımız oldu. Bir münafık bir el gençlerimize uzandı ve gençlerimizin büyük bir bölümü uyuşturucu batağıyla karşı karşıya kaldı. Şu anda cezaevinde dünyaya gelen binlerce çocuğumuz var. Yaşları 1 ile 7 yaş arasında değişiyor. Daha hayatla buluşamadılar. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bizim Türkiye Cumhuriyeti devletimiz şefkatli bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz vicdanlı bir devlettir. Toplumsal barış için, kardeşlik hukuku için cumhuriyetin yüzüncü yılında anneler için affet Türkiyem, babalar için affet Türkiyem, çocuklar için affet Türkiyem. Bütün siyasi partileri af konusunda beraber olmaya davet ediyorum. Af konusunu siyasi değil vicdani olarak gündeme getirelim. İnanıyorum ki bütün siyasi partiler bir araya gelerek kardeşlik hukuku için cumhuriyetin yüzüncü yılında affet Türkiyem" diye konuştu.
'6'LI MASA'NIN ADAYINI KAMUOYU İLE BULUŞTURMASI LAZIM'
Sarıgül, 6´lı Masa'nın aday konusunda çok geciktiğini söyleyerek şöyle devam etti:
"6´lı Masa çok uzadı. Heyecan zayıfladı. 6´lı Masa'nın bir an önce adayını çıkarıp kamuoyuyla buluşturması lazım. O masada hakkaniyet, adalet duygusu ve vefa varsa sayın Kılıçdaroğlu´nun aday olmasını doğal olarak karşılarız. Bay Kemal geldi, Bay Kemal gitti, gibi devletimizi yönetmeye aday olan siyasi parti genel başkanlarının ve devletimizi şu anda yönetenlerin gerçekten siyasetin kalitesini, seviyesini, yapılış şeklini biraz daha yukarıya çıkarmamız lazım. Siyasetin bir ciddiyeti olması lazım. Bugün iktidarda bulunanlar yarın muhalefete düştükleri zaman kendilerine nasıl davranılmasını istiyorlarsa muhalefet partilerine de öyle davranmalılar. Bugün muhalefette bulunanlar da yarın kısmet olur da devletimizi yönetme şerefine erişirlerse onlar da iktidarda oldukları zaman aynı tutumun kendilerine gösterilmesini beklemeliler. Yani iktidar da, muhalefet de seçim dönemine girerken oy almak için siyasetin kalitesini, yapılış şeklini aşağı düşürmemesi lazım."
'DEVLETİMİZİN EYT'LİLERE BORCU VARDIR'
EYT konusunun son derece önemli bir konu olduğunu söyleyen Sarıgül, "Devletimizin EYT´lilere gerçekten bir borcu vardır. Çünkü devletimizin yasasına güvenerek imza attı ve işbaşı yaptı. 25 yıl prim ödedikten sonra emekli olması lazım " dedi.
Sarıgül, "Kadınlarımızın 20 yıl prim ödedikten sonra emekli olması lazım. Bir yasa çıktığı günden sonrası için geçerli olması lazım. Ama bu yasa biliyorsunuz ki AK Parti döneminde çıkan bir yasa değil. Türkiye Değişim Partisi olarak biz doğrular neyse onu söylemek zorundayız. O yasa MHP, DSP ve Anavatan Partisi koalisyonu zamanında çıkan bir yasaydı. Ama aradan 20 sene geçti. İnşallah geciken adalet yerini bulur ve EYT´liler gerçekten hak ettikleri emekliliğe kavuşurlar. Binlerce EYT´li bu yasayı bekliyor. Tabii bunu da çıkarırken yeni mağduriyetler yaratmamamız lazım. Tam olarak bakmamız lazım. Binlerce yurttaşımızın umutlarını sıkıntıya sokmamalıyız. Özellikle staj yaparken müracatlarında staj yaptığı günden itibaren de geriye dönük olarak da sayılması lazım. Bu EYT´yi çıkarırken de hepsinin yüzünü güldürmemiz gerekir" diye konuştu. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kırşehir FAHRETTİN TOKER
2023-02-05 14:46:11

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