Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir´de kamyonet kamyona çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

        KIRŞEHİR´de,kamyonetin kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 10:41 Güncelleme: 23.10.2023 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir´de kamyonet kamyona çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRŞEHİR´de,kamyonetin kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 04.00 sıralarında Kırşehir-Kırıkkale yolu Hamit köyü yakınlarında meydana geldi. H.S (49) idaresindeki 06 ACV 562 plakalı kamyonet, aynı yönde seyir halinde olan Y.D (35) yönetimindeki 71 ACR 088 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü H.S ve yanında yolcu olarak bulunan V.Ş (71) hayatını kaybederken, kamyonda bulunan sürücü ile yolcular M.Ş (34) ve U.Ç (32) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için morga götürüldü. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de kamyonetin kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaraland...
        Kırşehir'de kamyonetin kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaraland...
        Kırşehir'de 3 taksi esnafına ücretini ödemeyen bir kişi gözaltına alındı
        Kırşehir'de 3 taksi esnafına ücretini ödemeyen bir kişi gözaltına alındı
        Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Neşet Ertaş Millet Ormanı'na 100 fidan dik...
        Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Neşet Ertaş Millet Ormanı'na 100 fidan dik...
        Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi
        Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi
        Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde KBRN tatbikatı yapıldı
        Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde KBRN tatbikatı yapıldı
        Kırşehir FSK - Altınordu FK: 1-0
        Kırşehir FSK - Altınordu FK: 1-0