'Bozkırın Tezenesi' vefatının 12'nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı

KIRŞEHİR'de 'Bozkırın Tezenesi' olarak bilinen Türk halk müziği ozanı Neşet Ertaş, vefatının 12’nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Neşet Ertaş'ın 12'nci ölüm yıl dönümünde düzenlenen anma törenine CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş, kız kardeşi Nadiye Ertuğrul, Döndü Ertaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ziyarette Ertaş'ın kabrine çiçek bırakılarak dua edildi. Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş, "Babamızın yorulup aramızdan gitmesinin 12'nci yıl dönümünde yine buradayız. Onların bize bıraktığı en büyük mirası öğrettikleri saygı, sevgi, hoşgörü. Bu sadece bize özgü bir şey değil, tüm Kırşehir'imizin kültürü, İç Anadolu'muzun ve tüm milletimizin kültürü. Saygı olmazsa olmaz. Herkesi sevmek zorunda değiliz ama herkese saygı göstermek zorundayız. Sevgi kazandırır, sevgi de sevdiğimiz insanlara karşı hoşgörülü olmayı gösterir. Hoşgörü, 'anlayış' demektir. Anlayış da başka insanların başka fikirleri olabileceğini kabul etmektir. Herkes aynı rengi, aynı şeyi sevmeyebilir. Kimisi kargadan hoşlanır, kimisi bülbülden hoşlanır. Görevimiz, atalarımızın bizlere bıraktığı güzel duyguları bizlerde bizden sonraki nesillere aktarmaktır. Kısaca saygı, sevgi, hoşgörü" dedi.