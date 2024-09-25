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        'Bozkırın Tezenesi' vefatının 12'nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı

        KIRŞEHİR'de 'Bozkırın Tezenesi' olarak bilinen Türk halk müziği ozanı Neşet Ertaş, vefatının 12'nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:37 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:40
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        'Bozkırın Tezenesi' vefatının 12'nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı
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        KIRŞEHİR'de 'Bozkırın Tezenesi' olarak bilinen Türk halk müziği ozanı Neşet Ertaş, vefatının 12’nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

        Neşet Ertaş'ın 12'nci ölüm yıl dönümünde düzenlenen anma törenine CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş, kız kardeşi Nadiye Ertuğrul, Döndü Ertaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ziyarette Ertaş'ın kabrine çiçek bırakılarak dua edildi. Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş, "Babamızın yorulup aramızdan gitmesinin 12'nci yıl dönümünde yine buradayız. Onların bize bıraktığı en büyük mirası öğrettikleri saygı, sevgi, hoşgörü. Bu sadece bize özgü bir şey değil, tüm Kırşehir'imizin kültürü, İç Anadolu'muzun ve tüm milletimizin kültürü. Saygı olmazsa olmaz. Herkesi sevmek zorunda değiliz ama herkese saygı göstermek zorundayız. Sevgi kazandırır, sevgi de sevdiğimiz insanlara karşı hoşgörülü olmayı gösterir. Hoşgörü, 'anlayış' demektir. Anlayış da başka insanların başka fikirleri olabileceğini kabul etmektir. Herkes aynı rengi, aynı şeyi sevmeyebilir. Kimisi kargadan hoşlanır, kimisi bülbülden hoşlanır. Görevimiz, atalarımızın bizlere bıraktığı güzel duyguları bizlerde bizden sonraki nesillere aktarmaktır. Kısaca saygı, sevgi, hoşgörü" dedi.

        'NEŞET USTAMIZ SADECE SAZ VE SÖZ USTASI DEĞİLDİ'

        Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise, "12 yıl önce aramızdan ayrılan Neşet ustamız sadece saz ve söz ustası değildi. Aslında bir felsefe yaşam tarzıydı. Topluma verdiği mesajlar yoksulluktan, mutluluk çıkarmayı bilen paylaşmayı, kardeşliği, dostluğu yaşam tarzıyla sazıyla, sözüyle anlatan bir ozanımızdı. Bunun felsefesi, yaşam tarzı bizim için gelecek yaşamımızda, çocuklarımızda önemli bir yol haritası. Bu yol haritasında hep birlikte yürüyeceğiz. Çocuklarımıza ve gelecek kuşaklara gerçekten nasıl bir bakış açısıysa edebiyata, insanlığa, yaşama, doğaya, çevreye bir bakış açısını üstadımızın kültürünü aktaracağız. Neşet Ertaş sadece Kırşehir'in saz ve söz ustası değil, dünyaya mal olmuş edebiyat kültürüdür" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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