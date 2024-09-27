Ali Erbaş: Ahilik medeniyetinin kaynağı, Kur'an-ı Kerim'e ve hadislere dayanıyor

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'de 255 kadar ayette, yardımlaşma, dayanışma, birbirimize destek olma konusunda mesaj var. Demek ki ahilik medeniyetinin kaynağı, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerine dayanıyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 37'nci Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kırşehir'e geldi. İlk olarak Kırşehir Valiliği'ni ziyaret eden Erbaş, ardından Ahi Evran Külliyesi'ne geçerek Şed Kuşatma Töreni'ne katıldı. Yılın çırağı, kalfası ve ahisine şedler kuşatıldı. Burada açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hem Ahilik Haftası hem de Peygamber Efendimiz Mevlid-i Şerifi'ni aynı zamanda idrak ediyoruz. İki güzel haftayı birlikte kutluyoruz elhamdülillah. Biraz önce burada Kur'an-ı Kerim okuyan hocamızın okuduğu ayetler, müminlerin kurtuluş vesilelerini ifade eden ayetlerdir. Son iki ayetinde Ahilik Hafta'mıza işaret eden mesajlar var. Orada Rabbimiz buyuruyor ki, 'O kurtuluşa ulaşmak isteyen müminler, emanetlere riayet ederler ve sözlerinde dururlar.' İşte ahiliğin özünde de bu vardır. Emanete riayet etmek. Peygamber Efendimiz, 'Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamazsınız' buyuruyor. Onun için mümin olmanın özelliklerinden birincisi; söz verdiği zaman sözünde durmak, ikincisi konuştuğu zaman doğru söylemek, üçüncüsü emanete riayet etmek diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bunların tam tersi de münafıklığın alametleri; konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman sözünde durmaz. Kendisine emanet edilen şeye riayet etmez" dedi.