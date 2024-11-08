Kırşehir'de, kaynak yaparken çatıdan düşen işçi öldü

KIRŞEHİR'de, lastik fabrikasında kaynak yaptığı sırada çatıdan düşen işçi Murat Güzel (41), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kırşehir- Kayseri karayolunun 7'nci kilometresinde bulunan bir lastik fabrikasında meydana geldi. Fabrika deposunun çatısında kaynak yapan Murat Güzel, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metreden düştü. Kazayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Güzel’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Güzel'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.