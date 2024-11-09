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        Kaynak yaparken çatıdan düşen işçi, defnedildi

        KIRŞEHİR'de lastik fabrikasında kaynak yaptığı sırada 30 metre yüksekliğindeki çatıdan düşerek hayatını kaybeden işçi Murat Güzel (41), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 15:19 Güncelleme: 09.11.2024 - 15:25
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        Kaynak yaparken çatıdan düşen işçi, defnedildi
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        KIRŞEHİR'de lastik fabrikasında kaynak yaptığı sırada 30 metre yüksekliğindeki çatıdan düşerek hayatını kaybeden işçi Murat Güzel (41), toprağa verildi.

        Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kırşehir- Kayseri kara yolunun 7'nci kilometresinde bulunan bir lastik fabrikasında meydana geldi. Fabrika deposunun çatısında kaynak yapan Murat Güzel, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metreden düştü. Kazayı gören diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güzel’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Güzel'in cansız bedeni, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cenaze, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı. 1071 Sultan Alparslan Camii'nde kılınan namaza, Güzel'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Murat Güzel, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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