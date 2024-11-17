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        Kırşehir FSK - Kuşadasıspor: 2-3

        SAHA:Kırşehir AhiHAKEMLER: Gökhan Özbulut, Bülent Korkmaz, Furkan ŞekerciKIRŞEHİR FSK: Kadir Balcı - Emre Can Coşkun, Hüseyin Can Öztürk (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 16:57 Güncelleme: 17.11.2024 - 17:00
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        Kırşehir FSK - Kuşadasıspor: 2-3
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        SAHA:Kırşehir Ahi

        HAKEMLER: Gökhan Özbulut, Bülent Korkmaz, Furkan Şekerci

        KIRŞEHİR FSK: Kadir Balcı - Emre Can Coşkun, Hüseyin Can Öztürk (Dk. 82 Mehmet Akif Şerifoğlu), Muzaffer Kahrıman, Furkan Tütüncü, Furkan Yiğit (Dk. 86 Okan Sarı), Caner Uzun (Dk. 62 Abbas Demir), Caner Çolak (Dk. 62 Muhammed Egemen Pehlivan), Mehmet Bağlı (Dk.46 Kerem Kök), Ahmet Can Arık, Yunus Emre Karakaya

        KUŞADASISPOR: Miraç Fatih Değirmenci - Ender Alkan, Abdulkadir Kuzey, Abdullah Çınar (Dk.90+2 İsmail Onur Kalkan), Serkan Yola, Muhammet Sait Özvardar (Dk.79 Berke Avcı), Yunus Emre Dursun (Dk.73 Bilal Selamet), Mirzacan Yıldırım (Dk.46 Olkan Batıkan Kilmen), Hakan Temizkan (Dk.90+2 Eren Tutarlar), Muhammet Fatih Öztekin, Batuhan Özduran

        GOLLER: Dk. 10 Furkan Yiğit, Dk. 65 Ahmet Can Arık (Kırşehirspor) - Dk. 28 Muhammet Sait Özvardar, Dk. 44 Yunus Emre Dursun, Dk. 90 Abdulkadir Kuzey (Kuşadasıspor)

        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 11'inci hafta mücadelesinde Kırşehir Futbol Spor Kulübü, sahasında Kuşadasıspor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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