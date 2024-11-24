Kırşehir'de 9 araç zincirleme kazaya karıştı: 9 yaralı

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kırşehir-Mucur kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 9 araç birbirine girdi. Kazada 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, Mucur Devlet Hastanesi ve Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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