Kırşehir'de 3 araç çarpıştı: 3 ölü, 6'sı ağır 21 yaralı (2)

ÖLENLERİNKİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kırşehir'de sis ve gizli buzlanma nedeniyle işçi servis minibüsü ile 2 otomobilin karıştığı kazada yaralananların sayısı 21'e yükseldi. Kazada hayatını kaybedenlerin ise 19 TR 705 plakalı otomobildeki yolcu Murat Adıyaman ile işçi servisinde bulunan Irak uyruklu Rehal Ahmed Atwan ve Sabreen Ali Muhammed olduğu öğrenildi. Tedavi altındaki yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu bildirildi.