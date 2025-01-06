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        Kırşehir'de 3 araç çarpıştı: 3 ölü, 6'sı ağır 21 yaralı (2)

        ÖLENLERİNKİMLİKLERİ BELLİ OLDUKırşehir'de sis ve gizli buzlanma nedeniyle işçi servis minibüsü ile 2 otomobilin karıştığı kazada yaralananların sayısı 21'e yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 13:02 Güncelleme: 06.01.2025 - 13:05
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        Kırşehir'de 3 araç çarpıştı: 3 ölü, 6'sı ağır 21 yaralı (2)
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        ÖLENLERİNKİMLİKLERİ BELLİ OLDU

        Kırşehir'de sis ve gizli buzlanma nedeniyle işçi servis minibüsü ile 2 otomobilin karıştığı kazada yaralananların sayısı 21'e yükseldi. Kazada hayatını kaybedenlerin ise 19 TR 705 plakalı otomobildeki yolcu Murat Adıyaman ile işçi servisinde bulunan Irak uyruklu Rehal Ahmed Atwan ve Sabreen Ali Muhammed olduğu öğrenildi. Tedavi altındaki yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Vali Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Vali Demiryürek, yaptığı açıklamada, "Öncelikle geçmiş olsun. Bugün, sabah saatlerinde meydana gelen bir trafik kazası söz konusu. Aşırı sis ve hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada 3 vatandaşımızı kaybettik. Tarım işçilerini taşıyan minibüsün karıştığı kazada toplam 21 yaralımız var. Yaralılardan 20'si Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 6'sının durumu ağır. Bir hasta hamile. Kendisinin ve bebeğin sağlığı iyi şu anda. Hastanede müdahaleler devam ediyor. İşçileri taşıyan minibüste bulunan yolcuların tamamı ilimizde ikamet kaydı bulunan Irak uyruklu vatandaşlardan oluşuyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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