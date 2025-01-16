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        'Alacak' için Türkiye'den İsrail sınırına geçmeye çalışan 3 Türk'ten 5 gündür haber alınamıyor (2)- Yeniden

        SayınYazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,'Alacak' için Türkiye'den İsrail sınırına geçmeye çalışan 3 Türk'ten 5 gündür haber alınamıyor' başlıklı haberimizde kayıp işçilerden Hüseyin'in soyadı 'Kaya' olarak düzeltiltilerek yeniden geçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 01:46 Güncelleme: 16.01.2025 - 01:46
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        'Alacak' için Türkiye'den İsrail sınırına geçmeye çalışan 3 Türk'ten 5 gündür haber alınamıyor (2)- Yeniden
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        SayınYazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,

        'Alacak' için Türkiye'den İsrail sınırına geçmeye çalışan 3 Türk'ten 5 gündür haber alınamıyor' başlıklı haberimizde kayıp işçilerden Hüseyin’in soyadı ‘Kaya’ olarak düzeltiltilerek yeniden geçildi. Aşağıdaki haberin dikkate alınması rica olunur. DHA

        -------------------

        YENİDEN

        Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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