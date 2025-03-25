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        Sahte altınla 700 bin TL'lik dolandırıcılığa 3 tutuklama

        KIRŞEHİR'de kuyumculara sahte altın bilezik satıp yaklaşık 700 bin TL'lik dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 13:02 Güncelleme: 25.03.2025 - 13:05
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        Sahte altınla 700 bin TL'lik dolandırıcılığa 3 tutuklama
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        KIRŞEHİR'de kuyumculara sahte altın bilezik satıp yaklaşık 700 bin TL'lik dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüpheli tutuklandı.

        Ankara'dan yola çıkan H.D. ile G.Y. isimli kadınlar ve M.T., uğradıkları illerde farklı zamanlarda ellerindeki sahte altın bilezikleri kuyumcularda bozdurdu. Kırşehir'e gelen şüphelilerden H.D., aynı yöntemle 2 kuyumcuyu daha dolandırdı. H.D., girdiği üçüncü dükkanda kuyumcunun, kendisinin hareketlerinden şüphelenmesi üzerine sahte bilezikleri bozdurmadan iş yerinden uzaklaştı. Şüpheli H.D., kuyumcunun ihbarıyla yakalandı. Şüphelinin üst aramasında 3 tel örgü sahte altın bilezik, 5 gramlık 24 ayar has altın, 2 adet 10 gramlık 24 ayar has altın ve 27 bin 750 TL ele geçirildi. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmada, H.D. ile G.Y.'nin Denizli'den Ankara'ya otobüsle geldikleri ve burada M.T. ile buluştukları öğrenildi.

        DİĞER 2 ŞÜPHELİ, AKSARAY'DA YAKALANDI

        Polisin takibi sonucu Aksaray'da oldukları tespit edilen G.Y. ve M.T., saklandıkları adrese yapılan operasyonla yakalandı. Aramada 8 adet 22 bozkurt 'TSE 916' ibareli tel örgü sahte bilezik, 11 adet gramlık 24 ayar has altın, 2 adet 10'ar gramlık 24 ayar has altın, 4 adet 5'er gramlık 24 ayar has altın, 33 bin 200 TL, altın görünümlü kadın kolyesi, 2 altın görünümlü küpe, altın görünümlü bileklik, 10 kredi kartı, 3 cep telefonu ve 4 sim kart ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin ise yaklaşık 700 bin TL olduğu bildirildi. Gözaltına alınıp Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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