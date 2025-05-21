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        Kırşehir'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

        KIRŞEHİR'de polisin düzenlediği tarihi eser operasyonlarında, Roma, Helenistik ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 151 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 10:58 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:00
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        Kırşehir'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
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        KIRŞEHİR’de polisin düzenlediği tarihi eser operasyonlarında, Roma, Helenistik ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 151 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düzenlenen 3 ayrı tarihi eser operasyonunda, S.B., F.A. ve L.K.’yi yakaladı. Yapılan aramalarda Roma, Helenistik ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen aralarında sikke, kolye ve madalyonların olduğu 151 parça tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 'Tarihi eser kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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